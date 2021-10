Motociclista é encontrado morto às margens de rodovia em Aral Moreira

O cadáver de um homem foi encontrado no final da tarde de quarta-feira (6), às margens da rodovia MS-386 em Aral Moreira, a aproximadamente 357 quilômetros de Campo Grande. A vítima estava em estado de decomposição, de acordo com a perícia da Polícia Civil.

Segundo Ponta Porã News, resquícios apontam que a morte tenha sido resultada por um acidente de moto, visto que a vítima estava ferida com pedaços de ferro do motor de uma moto. Além de um retrovisor com o vidro quebrado e um capacete há poucos metros do corpo.

Foi uma mulher quem encontrou o corpo. Ela estava na beira da rodovia aguardando carona e viu o homem caído em meio à vegetação, no trevo que liga os municípios de Aral Moreira, Laguna Carapã e Amambai. Acesse também: jornalista da Capital é socorrida às pressas após acidente de trânsito

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)