Proprietário rural é multado por crime ambiental – Um proprietário rural foi multado por armazenamento ilegal de madeira no assentamento rural Indaiá III, em Aquidauana. A multa foi aplicada durante fiscalização da (PMA) Polícia Militar Ambiental.

Na propriedade foi encontrado madeira da espécie aroeira em formato de lascas. Também foi encontrado óleo quente, provavelmente para descaracterizar extração de madeira. O homem não possuía o Documento de Origem Florestal (DOF), usado para transformar e armazenar produtos florestais. Ele não soube informar de onde a madeira foi explorada.

De acordo com a polícia, o proprietário da área foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 300,00. Ele também poderá responder por crime ambiental.

Durante evento em Campo Grande, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, destacou que Mato Grosso do Sul é referência nacional em energia renovável.

Ainda no prédio da Fiems (Federação das Indústrias de MS), na noite de terça-feira (27), ele afirmou que, em qualquer lugar que vá, cita o nome de MS como bom exemplo de geração sustentável.

“Mato Grosso do Sul é um estado que tem se destacado em âmbito nacional por criar um ambiente de negócios favorável a investimentos, seja por intermédio de regulações feitas pelo governo estadual como alinhado às políticas públicas do Conselho Nacional de Política Energética. MS é referência em energia renovável, seja ela da biomassa, seja ela solar”, disse o ministro.

O ministro também falou do trabalho que está sendo desenvolvido para evitar que a crise hídrica, a maior dos últimos 91 anos, afete o fornecimento de energia elétrica. Já o presidente da Fiems, Sérgio Longen, apresentou as principais ações do Sistema Indústria com relação à pesquisa, inovação e consultorias em energias renováveis e eficiência energética.

