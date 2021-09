PRF prende homem por carregar 437 kg de maconha e 16 kg de skunk

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 437 Kg de maconha e 16 Kg de skunk, na tarde desta terça-feira (21), em Bonito (MS). O motorista tentou fugir da fiscalização, porém foi preso. Os policiais foram para a MS-178, quando avistaram o condutor de um Corsa/Wind realizando uma manobra brusca ao visualizar a viatura da PRF e foram atrás do condutor até que ele se entregasse.

O homem tentou fugir mas acabou se rendendo. Dentro do carro foram encontrados a maconha e o skunk. Questionado sobre as drogas, o autor disse ter carregado em Bela Vista (MS) e deveria viajar até Botucatu (SP). Disse também que o serviço seria para quitar uma dívida com o tráfico de drogas.