PRF apreende meia tonelada de cocaína; um homem foi preso

No último sábado (1), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram uma apreensão de 497,7 quilos de cocaína na rodovia BR-262, próximo a cidade de Água Clara, a 187 km de Campo Grande.

Durante uma fiscalização na Unidade Operacional da PRF, os policiais rodoviários federais abordaram um caminhão Scania/R124 que estava seguindo em direção a Água Clara (MS), vindo de Ribas do Rio Pardo (MS). Durante a entrevista com o condutor da carreta, os policiais notaram contradições nas respostas dadas, o que levantou suspeitas.

Os agentes realizaram uma busca detalhada no veículo, e foi constatado que havia 450 tabletes de cocaína escondidos tanto no cavalo trator quanto no semirreboque do caminhão, o que totalizava uma quantidade de 497,7 quilos.

O motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Água Clara, para as providências legais.

