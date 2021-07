PRF apreende 460 celulares em carretas

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 460 celulares sem documentação após abordagem em duas carretas na noite de quarta-feira (21), em cidades diferentes. Uma apreensão foi na BR-163, em Rio Brilhante, e outra na BR-267, em Nova Andradina.

Nas duas abordagens, as equipes desconfiaram do nervosismo dos condutores. Após buscas, foram encontradas as caixas de celulares sem documentação. Questionados, ambos os motoristas disseram que pegaram os celulares em Pedro Juan Caballero, Paraguai. Porém, uma carga seria entregue em Presidente Prudente (SP) e outra em Presidente Epitácio (SP).

Os dois envolvidos foram presos e encaminhados para a PF (Polícia Federal) em Dourados. (Com Itamar Buzzatta)

