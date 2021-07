Presos rendem agente penitenciário e fogem de presídio

Um agente penitenciário foi rendido por dois presos no momento de uma fuga articulada na Unidade Penal “Ricardo Brandão” em Ponta Porã. O fato ocorreu na noite de sexta-feira (2) e o boletim de ocorrência só foi registrado no outro dia, sábado (3) na Polícia Civil. Os internos foram identificados, um tem 33 anos e o outro 22.

No relato às autoridades policiais, o agente informou que os presos tinham circulação livre no interior do presídio por trabalharem na cantina. Às 17h50 de sexta-feira ele foi rendido pelos dois, que utilizavam uma arma artesanal. Tomaram dele a chave de controle, foram até o portão e conseguiram sair. Imagens do circuito de segurança e informações apuradas no local indicam que a dupla fugiu em uma Kia Sportage prata, que deu apoio na fuga.

De acordo com a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), a Unidade Penal “Ricardo Brandão” é um estabelecimento de segurança média, destinado a presos condenados do sexo masculino, que cumprem pena em regime fechado.