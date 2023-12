Presidente do PL se manifesta sobre Operação do Gaeco

“Acabo de tomar conhecimento de fatos lamentáveis envolvendo um parlamentar do em meu estado. Que a justiça prevaleça, apuradas as devidas responsabilidades que responsáveis sofram os rigores da lei”. Através da sua Rede Social assim se manifestou o deputado federal Marcos Pollon, presidente do PL em Mato Grosso do Sul, ao comentar a Operação Successione realizada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), envolvendo o deputado estadual Neno Razuk nesta manhã.

“Uma injustiça ter sido acordado desta maneira pela manhã. Não tenho nada a ver com jogo de bicho em Campo Grande, nenhuma banca, nem nada. Estão Querendo jogar nas minhas costas”, declarou.

Foram cumpridos 10 mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande/MS e Ponta Porã/MS. Entre os alvos, o deputado Neno Razuk, quatro assessores parlamentares (entre os quais dois são policiais militares da reserva) e outras oito pessoas vinculadas à organização criminosa.

