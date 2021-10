Morador acorda com tiros no portão de casa no Residencial Oliveira

No meio da madrugada, um morador do Residencial Oliveira acordou assustado com a casa dele sendo alvejada por três tiros por volta de 2h desta quarta-feira (6). Os tiros atingiram o muro e o portão de ferro do imóvel da Rua Maria José de Freitas, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o morador relatou que estava dormindo e acordou com os barulhos da arma de fogo. Em seguida, ele acionou uma viatura da Polícia Militar. Dois disparos atravessaram o metal do portão, acertando a janela de um dos quartos e outro a parede da residência.

Na sequência, uma equipe da perícia criminal encontrou três estojos de pistola calibre .380 mm, além dos os três projéteis correspondentes aos disparos que foram recolhidos. A investigação sobre o caso continua, visto que residências naquela região possuem sistemas de câmeras de seguranças.

O caso foi registrado como disparo de tiro na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro. Acesse também: Grávida é perseguida e espancada pelo ex no interior de MS

(Com informações da repórter Rosana Lemes)