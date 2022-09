Policial Penal é preso por ajudar membros do PCC dentro do presídio

Foi deflagrada nesta segunda-feira (05) a Operação ‘Bilhete’, em Campo Grande, para o cumprimento de dois mandados de prisão preventiva, cinco mandados de busca e apreensão e três mandados de medidas cautelares diversas à prisão.

De acordo com as investigações do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) e MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), foi descoberto a atuação de um policial penal que era lotado no Presídio Gameleira I. O agente estava no centro de crimes ordenados do interior do sistema penitenciário estadual, e atuava no repasse de informações e fornecimento de aparelhos celulares.

Foi investigado ainda que o agente também estava envolvido em operações de homicídios de outros policiais penais. As mensagens passadas pelo policial eram emitidas organização criminosa alvo da Operação Omertà como de integrantes da facção denominada PCC (Primeiro Comando da Capital).

O nome da Operação faz alusão ao meio utilizado pelos presos para transmissão de ordens para o mundo externo, com o apoio do policial penal.

