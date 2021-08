Bombeiros encontram animais carbonizados; imagens

Após encontrarem um macaquinho morto pelas chamas, todos os militares ficaram chocados com a situação dos animais depois do incêndio que atingiu por quatro dias a cidade de Bela Vista, a aproximadamente 322 quilômetros de Campo Grande.

”Por mais que estejamos acostumados, imagens como esta sempre nos comove”. Relata os brigadistas que decidiram enterrar o cadáver do macaco, além de dois tatus encontrados mortos carbonizados na floresta.

De acordo com comandante do quartel de Bombeiros Militar, o Tenente Fernandes, ”Decidimos realizar o enterro dos animais na tentativa de demonstrar a importância da fauna e da flora e de conscientizar a população dos perigos do fogo.”

Os militares ainda reforçam que as pessoas precisam ver a capacidade de destruição do fogo, como por exemplo os animais que morreram, para que se conscientizem e em hipótese alguma coloquem fogo em vegetação. ”Precisamos unir forças contra o inimigo comum, o fogo mata. É preciso respeitar a vida e o meio ambiente”, concluiu.

Incêndio florestal em Bela Vista

Um incêndio de grandes proporções atingiu a cidade de Bela Vista, na tarde de domingo (22). Sem quartel do Corpo de Bombeiros na cidade, militares do Exército e moradores trabalharam muito para conter as chamas que atingiram o município, a 356 quilômetros de Campo Grande. animais

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)