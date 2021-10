Policiais civis apreendem cocaína em residência abandonada

Na madrugada desta quinta-feira (30), policiais da Delegacia de Bataguassu receberam denúncia anônima de que alguns indivíduos, que até o momento são desconhecidos, estariam escondendo drogas em uma casa abandonada no bairro São Francisco. Em seguida, equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) da 1ªDP Bataguassu já iniciaram as buscas.

No local da denúncia, os investigadores de polícia constataram que a casa estava desabitada e totalmente abandonada. Durante a investigação, foi localizado no interior do imóvel uma cozinha, e lá tinha uma mochila com uma embalagem plástica contendo 670 gramas de cocaína. Em outra embalagem, foi localizada outra porção menor, com 47 gramas de cocaína e, ainda, outras 49 pequenas porções já prontas para o comércio, pesando ao todo 46 gramas da mesma substância, além de uma balança digital.

Os entorpecentes e demais objetos foram apreendidos. Foi instaurado inquérito policial, as investigações terão continuidade, para que seja apurado os fatos.