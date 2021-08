Polícia prende suspeito de roubo e tentativa de feminicídio contra a ex

Policiais Militares prenderam em flagrante na noite de quinta-feira (19), um homem, de 39 anos, responsável por agredir e roubar a sua ex-companheira, de 40 anos, com uma arma branca numa residência no bairro Guaicurus, em Dourados – 228 quilômetros de campo Grande.

No local, os policiais constataram que o suspeito não se encontrava mais no local. Em seguida, procuraram o autor pela região e chegaram até um endereço, onde foram recebidos por um homem, que informou a residência do autor, porém ele não se encontrava no local.

Quando os policiais deixavam a residência, viram o responsável pela tentativa de feminicídio chegando no local com a bolsa feminina da vítima. Ele foi preso e encaminhado até a delegacia de Dourados, autuado pelos crimes de tentativa de feminicídio e roubo.

Já a vítima foi socorrida e levada até a Unidade de Pronto Atendimento.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)