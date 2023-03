Policia prende em flagrante autor de homicídio após 18 horas de perseguição 

A Polícia Civil prendeu em flagrante o autor de um homicídio, na noite desta terça-feira (7). Caso aconteceu após o recebimento da uma denuncia do crime, de acordo com o denunciante, o autor, de 30 anos, teria usado uma arma branca para a matar a vítima, em seguida ele roubou uma égua de cor branca e saiu em fuga.

Segundo o boletim de ocorrência, a agressão teria ocorrido na região da Nhecolândia, Pantanal de Corumbá, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Cientifica se deslocou imediatamente até o local dos fatos, para identificar e localizar o autor, bem como realizar perícias e colher elementos de materialidade do crime ocorrido.

Através das entrevistas com as testemunhas, o autor foi identificado, porém, o mesmo teria se evadido do local momentos antes da chegada da equipe, tendo subtraído uma égua de cor branca para a fuga.

Foram realizadas buscas ininterruptas pelo autor, que foi localizado após 18 horas de perseguição entre as regiões do Abobral e Buraco das Piranhas, na Estrada Parque, sendo preso pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar Ambiental. O autor foi encaminhado até a 1ª DP de Corumbá, onde ficará a disposição da justiça.

