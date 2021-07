Polícia Militar fecha dois pontos de drogas na Capital

As ações foram nos bairros Jardim Centro Oeste e Monte Castelo

A Polícia Militar acabou com o esquema de dois pontos de tráfico de drogas em Campo Grande na tarde de sexta-feira. O primeiro caso foi na rua Paschoal Carile, onde os policiais da Choque prendeu um responsável com uma pistola Calibre. 45, carregada, e 268 quilos de maconha numa casa do bairro Jardim Centro Oeste, sul da Capital.

Naquela tarde, a 11ª Companhia Independente de Polícia Militar apreendeu 17 tabletes de maconha, durante a operação batizada como Armagedon, numa residência da rua Travessa Alípio Soares Vargas, dentro do bairro Monte Castelo, parte alta de Campo Grande.

Intitulada "Armagedon", a operação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa com atuação no tráfico de drogas na região de acordo com a Polícia Civil.

