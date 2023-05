Polícia flagra idoso exibindo arma para os amigos em zona rural

Um idoso de 62 anos, foi preso em flagrante pelos agentes da Polícia Militar Ambiental (PMA), na tarde de ontem (30), após exibir uma arma para os amigos em Indápolis, distrito de Dourados. O flagrante aconteceu no momento em que os militares ambientais estavam entre a MS-276 e MS-274 quando avistou o suspeito com o revólver na cintura.

Segundo a PMA, o idoso ergueu a camiseta para mostrar os amigos a arma que estava na cintura. Uma guarnição que estava fiscalizando a região, parou o veículo e abordou o suspeito.

Interrogado pelos policiais, o idoso alegou que não percebei a viatura, por isso estava se inxibindo aos amigos. Com ele, foi apreendido um Taurus calibre 38, seis munições intactas, um coldre de couro e um canivete

O idoso foi preso e encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). Logo após o registro do crime, o suspeito pagou a fiança de um salário minímo (R$ 1.302) e foi liberado. Ele responderá pelo crime de porte ilegal de arma de uso permitido, e se caso for condenado, pode pegar pena de até dois a quatro anos de prisão.

