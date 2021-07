Polícia flagra homem com mais de 230 kg de maconha

Durante a Operação Hórus em Amambai, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu nesta manhã de terça (06) 233 quilos de maconha. A apreensão ocorreu por volta das 09h58min, quando a equipe da Base Operacional efetuava patrulhamento pelo acesso da MS 386 X MS 156.

Foi quando um homem apareceu no quintal de uma residência do lado direito da estrada. Ele foi flagrado escondendo tabletes envoltos em fitas adesivas no porta malas do veículo GM/KADETT GL e ao avistar a Viatura tentou fugir para trás da residência. Como era um local de vegetação e plantações, o autor conseguiu escapar.

Na casa ao lado encontrava-se a testemunha Srº Vagner, o qual é tio do autor. A testemunha relatou que o homem se chama Wesley, vulgo carneirinho, e que já é a segunda vez que o mesmo é flagrado com drogas na residência. O tio ainda disse que o sobrinho é fugitivo da justiça. A polícia confirmou o fato por meio do sistema SIGO, onde consta mandado de prisão em aberto.

Foram encontrados no porta malas do veículo, 209 tabletes substância análoga a “maconha” envoltos em fitas adesivas, bem como uma sacola contendo 05 KG (cinco quilos) de bucha de maconha. Diante dos fatos o veículo foi encaminhado a Delegacia de polícia de Amambai/MS, juntamente com a droga que após pesagem totalizou 233 quilos .

