Polícia Federal prende brasileiro do TOP 3 criminosos mais perigosos do Paraguai

A Polícia Federal, com o apoio o apoio da Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul e Polícia Civil, realizou na manhã desta terça-feira (17), a operação policial contra uma violenta organização criminosa em uma propriedade rural na região de Bela Vista, a menos de 500 m da fronteira com o Paraguai

Segundo as autoridades, o grupo é composto por brasileiros e paraguaios ligados ao tráfico de drogas e de armas, além de diversos homicídios na região de fronteira. Na ocasião foi preso um indivíduo com mandado de prisão em aberto.

A área rural era utilizada pelo grupo como depósito de drogas e de armas, bem como refúgio de foragidos ligados à facção criminosa nacional.

A operação contou com a participação de cerca de 30 Policiais, entre Policiais Federais, Policiais Civis de Mato Grosso do Sul e apoio aerotático da SEJUSP/MS.