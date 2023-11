Polícia Federal investiga desvio na previdência de R$ 451 milhões em MS e 11 estados

Agentes da Polícia Federal (PF), deflagrou na manhã de hoje (14), uma organização criminosa responsável por fraudes em fundos de investimento, com prejuízo aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) de servidores públicos em diversos estados da federação. Aproximadamente 100 policiais estiveram nas ruas, cumprindo 27 mandados de busca e apreensão nas cidades Porto Alegre (RS), Canoas, (RS) Novo Hamburgo (RS), Portão (RS), Canela (RS), Cambé (PR), Londrina (PR), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

Durante a operação no cumprimento dos mandados, foram bloqueadas contas e ativos que se aproxima dos R$ 451 milhões, que segundo a PF, é o prejuízo estimado ao Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) desde o início da investigação.

Conforme a apuração da Polícia Federal de Porto Alegre (RS), foram coletadas informações da Operação Gatekeepers, deflagrada em 2018, quando os policiais descobriram crimes contra o sistema financeiro nacional. Naquele ano de 2018, foram identificados aportes financeiros realizados por um fundo de previdência privada no Rio Grande do Sul. No entanto, durante as investigações, o fundo ́ ligava recursos de empresas da construção civil sem que houvesse a execução destas obras.

Os investigados poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta e temerária, apropriação indébita financeira, estelionato financeiro, falsidade ideológica contábil-financeira, negociação de títulos mobiliários sem lastro, manipulação de preços de ativos, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Caso condenados, as penas somadas ultrapassam 40 anos de reclusão.

A Operação Minuano demonstra a atuação integrada entre a PF e a CVM para reprimir os desvios de conduta no Mercado de Capitais, respaldada por Acordo de Cooperação Técnica firmado em 2010 entre as instituições.

