Polícia Federal incinera 14 toneladas de maconha em Naviraí

Cerca de 14 toneladas de maconha foram incineradas, ontem (22), no forno de um frigorífico de Naviraí, a 367 km de Campo Grande. Neste ano, a Polícia Federal de Naviraí incinerou aproximadamente 27 toneladas de drogas.

“As forças de segurança pública, coordenadas pela Polícia Federal, no bojo da Operação Horus/MS, de interesse do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Secretaria de Operações Integradas a ele ligada, vêm atuando para combater o crime organizado na área de fronteira com o Paraguai, um dos maiores produtores mundiais desta droga”, informou a PF em nota sobre a incineração.

