Polícia Federal apreende mais de 187 quilos de cocaína em Naviraí

Operação de rotina realizada pela PF (Polícia Federal), no município de Naviraí, no sábado (21), terminou com a apreensão de 187 kg de cocaína. A droga estava escondida em compartimentos ocultos de um caminhão bitrem.

A abordagem ocorreu no km 122, da BR 163, após as autoridades suspeitarem que a carreta possuía um compartimento oculto na carroceria. A esposa e o filho menor do condutor também estavam no veículo.

Depois do flagrante, o motorista do caminhão foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Naviraí.