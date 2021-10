Polícia Civil prende homem que ameaçou matar esposa com faca

Nesta terça-feira (12), a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem, suspeito de ameaçar e agredir a esposa em Água Clara. Ele vai responder pelos crimes de ameaça, injúria e pela contravenção penal de vias de fato.

A princípio, a Polícia Militar recebeu um chamado para atender uma situação de violência doméstica. No local a vítima relatou que desde o dia anterior estava sendo agredida psicologicamente, fisicamente e verbalmente pelo marido. Por isso, ela saiu de casa e buscou abrigo na casa de uma amiga.

No dia seguinte, o marido da vítima mandou uma mensagem pedindo que ela fosse buscar as coisas dela. Chegando ao local, a mulher viu suas roupas e móveis espalhados pela rua. Neste momento, seu marido com uma faca, disse que iria cortar seu pescoço.

Os vizinhos acionaram a Polícia Militar e o agressor fugiu. Quando a vítima já estava na Delegacia de Polícia registrando a ocorrência, informou à equipe de que ele teria voltado à casa dela. No mesmo instante, uma equipe da Polícia Civil foi até o local e constatou que os móveis e as roupas da vítima estavam na rua e o agressor dentro de casa.

Foi dada voz de prisão a ele, que resistiu, sendo necessário uso de força moderada.