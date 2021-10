Polícia Civil prende homem em flagrante, por porte e posse ilegais de armas de fogo e munições de uso permitido

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (15), por volta das 13h, um homem de 47 anos, por porte e posse irregular de armas de fogo e munições. A prisão foi feita por uma equipe da delegacia de Aparecida do Taboado.

Na noite do dia 18 de setembro, o autor teria se envolvido em uma briga, em um bar em Aparecida do Taboado e teria sacado uma espingarda, calibre 12, a qual trazia em seu veículo. Além disso, ele tentou ameaçar de morte sua companheira.

Foi registrado um Boletim de Ocorrência e a Polícia Civil iniciou as investigações para apurar o fato, tendo em vista que, segundo informações de testemunhas, o autor tinha por hábito portar armas em seu veículo. Os investigadores conseguiram abordar o suspeito, que trazia consigo, no interior do seu carro, uma pistola calibre 9mm, alimentada e municiada, bem como um cartucho, calibre .22, deflagrado.

Durante a abordagem, o indivíduo afirmou que tinha, em sua residência, uma espingarda, calibre 12, além da documentação pertinente às armas. Dadas as circunstâncias, a equipe policial foi à casa do homem, local em que foi apreendida uma espingarda, calibre 12, bem como 29 cartuchos, calibre 12, intactos, outros 13 cartuchos, do mesmo calibre, deflagrados, um cartucho calibre .22, deflagrado, 19 cartuchos, calibre 9mm, deflagrados e os documentos relativos às armas e munições.

Constatou-se que os registros, bem como as guias de tráfego, permitiam a posse e o porte de trânsito apenas para a cidade de Aparecida de Goiânia-GO. Deste modo, as armas e munições foram apreendidas e o autor foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema prisional da cidade.

Polícia Civil