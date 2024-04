Polícia Civil prende criminoso que roubou e estuprou idosa de 74 anos em Campo Grande

A Polícia Civil prendeu, na tarde de terça-feira (2), um criminoso de 38 anos que roubou e estuprou idosa de 74 anos, na residência dela, no último domingo, em Campo Grande. O Autor foi encontrado na avenida Ernesto Geisel, em um local frequentado por usuários de drogas.

Segundo apurado, a idosa procurou a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e informou que um homem teria invadido a casa dela e a ameaçando com uma faca, passou a mão pelo corpo dela e apalpou seus seios. Após a prática dos atos libidinosos, o indivíduo teria fugido do local levando diversos objetos.

Logo após o registro da ocorrência, uma equipe da DERF (Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos) iniciou as investigações, ouvindo testemunhas e analisando o local do crime.

Após a reunião de diversos elementos, os investigadores chegaram ao suspeito, indivíduo apontado por moradores como sendo um criminoso conhecido na região. Ele foi preso e conduzido para a sede da DERF, onde foi autuado por estupro e roubo.

Na ocasião, também foi cumprido um mandado de prisão em desfavor do mesmo indivídeio, devido a uma condenação definitiva na comarca de Rondonópolis (MT), pela prática do delito de furto.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.