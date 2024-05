Polícia Civil palestra sobre Bullying e Cyberbullying em escola da Capital

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da DEAIJ (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude), realizou, na manhã desta terça-feira (30), palestras com tema “Bullying e Cyberbullying”. Participaram alunos do 6º ao 8º ano da Escola Nota 10 General Osório.

Ministradas pela titular da DEAIJ, delegada Daniella Kades de Oliveira Garci, as palestras tiveram como objetivo, instruir e conscientizar os adolescentes acerca dos riscos dessas práticas, bem como evitar a incidência de atos infracionais futuros.

Com informações da assessoria