PMMS realiza exercício simulado de resposta ao novo cangaço

A PMMS (Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul) executará na madrugada desta sexta-feira (15) o maior exercício simulado da sua história. O “Exercício Simulado De Resposta a Múltiplas Ações Criminosas” tem por objetivo simular e empregar todos os meios operacionais da PM para responder a ataques criminosos do tipo novo cangaço e domínio de cidades.

Segundo a PM, estas modalidades de crimes vêm crescendo no Brasil e já atingiram estados vizinhos como São Paulo, Santa Catarina e Paraná. As ações dos grupos criminosos perpetradas nestes estados geraram pânico e medo na população. Alguns casos terminaram com vítimas fatais entre policiais e a população local.

No exercício que a PMMS realizará na madrugada desta sexta-feira na Capital, o qual terá a duração de aproximadamente 4 horas. Serão simulados ataques a instituições financeiras por meio de figurantes e, a partir deste momento, com o acionamento da Policia Militar, terá início o plano de resposta a este tipo de modalidade criminosa.

Para tanto, serão empregados na ação 1.200 Policiais Militares pertencentes ao Comando de Policiamento Metropolitano, Comando de Policiamento Especializado e Centro de Operações da Policia Militar.

O plano foi desenvolvido por especialistas da Policia Militar e objetiva responder de forma rápida a essa modalidade violenta de crime, envolvendo toda a estrutura operacional da PMMS, além da integração com outras instituições como a PRF (Polícia Rodoviária Federal), PC (Policia Civil), PF (Polícia Federal), Guarda Municipal, Bombeiros, Associação dos Comerciantes, CCR e outros colaboradores civis que permanecerão sob sigilo para preservação da segurança de cada um dos participantes.