PMA autua paranaense por erosões assoreando córrego e por descarte de gado morto

Nesta última sexta-feira (8), Policiais Militares Ambientais de Cassilândia, que trabalham na operação Padroeira do Brasil realizavam fiscalização nas propriedades rurais do município de Chapadão do Sul e autuaram uma proprietária rural em razão de degradação ambiental de área protegida de matas ciliares por processos erosivos, causando assoreamento de córrego, bem como por descarte inadequado de resíduos sólidos em área protegida de reserva legal da propriedade.

A fazenda, uma área de 1 hectare estava tomada por processos erosivos do tipo ravina, que causavam o assoreamento de um córrego que corta a propriedade. Os Policiais perceberam que as erosões surgiram devido à falta de medidas de conservação do solo exigidas em Lei, depois da remoção da vegetação, agravada pelo pisoteio do gado, que tinha acesso a área protegida.

Durante a vistoria, a equipe percebeu que os resíduos produzidos na fazenda eram lançados dentro da área protegida de reserva legal da propriedade. Havia carcaças de gado, pneus e vários outros tipos de resíduos, inclusive, embalagens de agrotóxicos, que são resíduos perigosos que precisam seguir todas regras de lavagem, armazenamento e devolução à empresa fornecedora.

A proprietária rural, residente em Curitiba (PR), foi autuada e foi multada em R$10.000,00 pelos danos ambientais encontrados na propriedade. Ela também poderá responder por crime ambiental de destruir área de preservação permanente, com pena de um a três anos de detenção. A PMA determinou o recolhimento e destinação adequada dos resíduos sólidos e a interdição das áreas para proteção e recuperação, com proibição de atividades nos locais. A mulher também foi notificada a apresentar PRADA (Projeto de Recuperação de Área Degradada e Alterada) junto ao órgão ambiental.