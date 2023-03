PMA autua em R$ 4,3 mil paulista detido pela PRF por transportar 186 kg de pescado ilegal

Policiais Militares Ambientais de Jardim autuaram em R$ 4,3 mil um paulista, de 63 anos, detido pela PRF ( Polícia Rodoviária Federal) transportando 186 kg de pescado ilegal, na noite desta sexta-feira (3). O homem confessou que teria adquirido na região da Cachoeira do Apa em Porto Murtinho, a 438,9 km de Campo Grande.

Segundo informações, os militares foram acionados por policiais federais do posto da BR-267, localizado no município de Guia Lopes da Laguna. Eles foram ao quartel da PMA, depois da abordagem de um veículo Chevrolet S10, no qual foram encontrados 186 kg de pescado da espécie pintado, com suspeita de irregularidades.

No veículo estavam quatro pessoas e uma delas assumiu ter adquirido o pescado no Distrito de Cachoeira do Apa, no município de Porto Murtinho. Ele apresentou uma nota em nome de uma suposta pescadora profissional, porém, de apenas 73 kg.

O pescado foi apreendido pela PMA (Polícia Militar Ambiental), que lavrou um auto de infração administrativo e aplicou multa de R$ 4.329,00 contra o infrator, residente em Americana (SP).

Os autos serão encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Guia Lopes da Laguna, para também ser apurada a situação de crime ambiental de transporte de pescado acima da quantidade permitida, tendo em vista os 113 kg a mais de pescado do que o previsto na nota fiscal. A pena para o crime é de um a três anos de detenção. O pescado será doado para instituições filantrópicas depois de periciado.

