PMA apreende petrechos e desmonta acampamento com 15 pescadores

Durante a Operação Padroeira do Brasil, a PMA (Polícia Militar Ambiental) fiscalizava na tarde desta segunda-feira (11) o rio Miranda quando localizou um acampamento com vários pescadores com petrechos que iriam praticar pesca predatória, em uma região denominada Quinta Corredeira, no município de Jardim.

Conforme o Dourados News, eram cerca de 15 homens que fugiram para a mata quando avistaram a polícia. Os militares atracaram a embarcação, adentraram a mata e realizaram diligências nas imediações, porém, os infratores não foram localizados.

No acampamento foram apreendidas duas redes de pesca e uma tarrafa, que estavam enterradas, uma mochila com 12 anzóis de galho (petrechos proibidos), uma mesa e câmara de ar de veículo abandonados pelos pescadores. A câmara de ar é utilizada para armar as redes e anzóis. O acampamento foi desmontado.

Na região próxima, ainda foram retirados do rio e apreendidos mais 27 anzóis de galho, quatro redes de pesca, que os Policiais calculam que os pescadores fugitivos tivessem armado. A fiscalização preventiva efetiva passa pela apreensão e retirada dos rios desses tipos de petrechos com alto poder de captura. A equipe calcula que os infratores tivessem acabado de montar o acampamento e, nessa quantidade de gente e com uso dos petrechos ilegais, poderiam dizimar cardumes.