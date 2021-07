PF deflagra operação Cavalo Branco contra tráfico de drogas na fronteira

A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta quinta-feira (8) a operação Cavalo Branco para desarticular um grupo criminoso que atuava com transporte de cocaína. A droga vinha da Bolívia, passava por Corumbá e seguia para outros estados.

Conforme a polícia, a ação é desdobramento da Operação Ouro Branco, que investigava uma organização que era responsável por transportar entorpecentes nas fronteiras de Mato Grosso do Sul. O grupo agia há mais de um ano e já teria transportado mais de 737 kg de cocaína.

O nome da operação faz referência a cor do carro do alvo, que foi apreendido pela PF durante o transporte de 275 kg de entorpecentes. A partir desta apreensão, foi identificado que o alvo era ligado ao transporte de droga que vinha da Bolívia e era distribuída no Brasil. (Com Itamar Buzzatta)