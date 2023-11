Penitenciária do Paraguai passa por intervenção após suspeita de plano de fuga em massa

A prisão regional de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, foi alvo de intervenção neste domingo (12) após evidências apontarem para um possível plano de fuga em massa de detentos membros do PCC (Primeiro Comando da Capital). Foram encontradas provas em vídeo que mostraram recentes alterações na infraestrutura do pavilhão A, conforme informações do Ministério da Justiça.

Segundo o portal Dourados News, autoridades de segurança de fronteira informaram que relatórios de inteligência processados e confirmados revelaram o plano de fuga em massa no pavilhão onde estão os detidos que seriam membros do PCC.