Pela DEAM, mais quatro homens são presos na operação Vênus II

A DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Campo Grande, cumpriu quatro mandados de prisão nesta quinta-feira (12) contra suspeitos e condenados por crimes em contexto de violência doméstica e familiar.

Segundo informações, desde as primeiras horas do dia as equipes já estavam na rua para realizar as prisões, que fazem parte da operação Vênus II. Sobre os criminosos, um recebeu a punição de prisão preventiva, enquanto os outros três para sentença definitiva.

A operação Vênus II começou no início do mês e se estenderá como parte da campanha "Agosto Lilás" em comemoração aos 15 anos da Lei Maria da Penha.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)