Pai e filho de Ribas do Rio Pardo morrem em acidente na BR-262

Jair Araújo Souza, 59, e seu filho João Paulo de Araújo Souza, 31, morreram no fim da tarde de domingo (29) em um acidente entre dois carros de passeio na BR-262, no quilômetro 290 da rodovia próxima a Campo Grande.

Segundo informações oficiais, as vítimas estavam em um carro Volkswagen Gol, com placas de Ribas do Rio Pardo, no momento em que houve a batida com um outro veículo, um Volkswagen Up, numa curva perigosa da pista.

Outras três pessoas envolvidas no acidente ficaram gravimentes feridas e foram resgatadas e socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Segundo Rio Pardo News, as vítimas eram moradores de Ribas do Rio Pardo.

Rodovia Interestadual

A BR-262 é um rodovia transversal brasileira que interliga os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. É a nona maior rodovia do país com 2.213 quilômetros de extensão.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)