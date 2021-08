Na fronteira, polícia apreende cocaína milionária

Dois brasileiros foram flagrados por policiais paraguaios da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) com 504 quilos de cocaína em Capitan Bado, cidade que faz fronteira com Coronel Sapucaia, município localizado ao Sul de Mato Grosso do Sul. A carga foi avaliada em US$ 3,5 milhões.

De acordo com informações policiais, Ronaldo Rojas e Pedro Henrique, ambos de nacionalidade brasileira, foram flagrados no momento em que transportavam 15 fardos da droga. A cocaína havia sido deixada em uma pista de pouso clandestina na região da Estância Yaguareni, zona rural de Capitan Bado, e seriam transportados em uma caminhonete. Estadia Jaguarundi, Capitão Bado.

Ainda conforme a Senad, a droga saiu de avião da Bolívia, antes de ser descarregada na cidade paraguaia.

As forças de segurança pública do Paraguai solicitaram apoio da PF (Polícia Federal) do Brasil para avançar nas investigações sobre a ocorrência de tráfico de drogas, bem como para verificar se as identidades fornecidas pelos brasileiros são verdadeiras.

