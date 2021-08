Na Capital, dois são presos com 251 kg de pasta base de cocaína

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) aprendeu na manhã desta sexta-feira (13), 251 quilos de pasta base de cocaína em uma caminhonete modelo Toyota Hillux em Campo Grande.

De acordo com informações policiais, a apreensão da droga aconteceu durante uma abordagem ao veículo onde estavam dois homens de 29 e 33 anos. Os policiais realizavam fiscalizações na região de Rio Negro, quando observaram o referido veículo, realizando o acompanhamento e a abordagem.

A pasta base, o veículo e os envolvidos foram encaminhados para a DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) em Campo Grande. O ilícito seria trazido para Campo Grande e depois levado para São Paulo.

A Polícia Rodoviária Federal é uma instituição policial ostensiva federal brasileira, subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, cuja principal função é garantir a segurança com cidadania nas rodovias federais e em áreas de interesse da União.

A organização está presente em todas as unidades da federação com sede em Brasília (DF). Atualmente, a PRF possui mais de 450 (quatrocentos e cinquenta) Unidades Operacionais de Policiamento (UOP) nos mais diversos municípios brasileiros, proporcionando à estrutura do órgão uma capilaridade que poucas instituições nacionais possuem. Acesse também: ‘Maníaco da Moto’ é indiciado por atacar 20 mulheres na rua

Mais notícias no Jornal Impresso