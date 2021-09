Mulher morre na Sata Casa dois dias após acidente – Morreu na madrugada deste domingo (19), na Santa Casa de Campo Grande, Cecília Martins Vieira, de 58 anos. A mulher estava internada após sofrer um acidente de moto na última sexta-feira (17), no município de São Gabriel do Oeste, a 133 quilômetros da Capital.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi atravessar a rua, se assustou com uma motocicleta que estava na via, se desequilibrou e caiu. Cecília sofreu escoriações pelo corpo, mas estava consciente e orientada e foi atendida no hospital da cidade. Porém, os médicos perceberam a necessidade de transferir a vítima para a Santa Casa.

Ela deu entrada no hospital, com traumatismo cranioencefálico e faleceu na madrugada deste domingo. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – Centro (Depac), como morte a esclarecer.

Veja também: Família tem casa invadida e mulher é feita refém sob ameaça de morte

Uma família passou por momentos de terror na madrugada deste domingo (19), em Campo Grande, vítimas de roubo e sequestro. Bandidos invadiram uma casa na Vila Antônio Venda, uma mulher de 50 anos foi sequestrada e R$ 50 mil foi exigido para que a vítima não fosse morta.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois homens entraram na casa armados e rederam mãe e filha, exigindo dinheiro e joias. O marido da vítima que estava em um outro comodo também foi rendido. Ao perceberem a presença de uma guarda noturno na rua, os bandidos levaram a mulher como refém.

Deixe seu comentário na matéria: Mulher morre na Sata Casa dois dias após acidente.

Veja mais notícias no Jornal Impresso.