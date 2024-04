Mulher morre após ser atingida por raio

No domingo (31), de páscoa uma mulher de 41 anos, morreu após ser atingida por um raio, em uma pousada, na região da antiga Codrasa, em Ladário.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Corumbá, ela estava embaixo de uma árvore, à beira do rio Paraguai, onde familiares pescavam, quando o tempo fechou e a descarga elétrica a atingiu. Duas testemunhas disseram que a mulher caiu no chão, tremendo, e logo perdeu os sentidos.

Um médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que estava na pousada, prestou os primeiros socorros.

Acionada, guarnição do 3º Grupamento de Bombeiros Militar realizou massagem cardíaca, mas, no quarto ciclo do procedimento, médico plantonista do Samu, que também foi chamado, constatou o óbito.

Conforme consta no Boletim de ocorrência caso como “morte decorrente de fato atípico”.

Orientações

Segundo o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), a corrente do raio quando atinge a pessoa pode causar sérias queimaduras e outros danos ao coração, pulmões, sistema nervoso central e outras partes do corpo, através de aquecimento e uma variedade de reações eletroquímicas.

A extensão dos danos depende sobre a intensidade da corrente, as partes do corpo afetadas, as condições físicas da vítima, e as condições específicas do incidente. Cerca de 20% a 30% das vítimas de raios morrem, a maioria delas por parada cardíaca e respiratória, e cerca de 70% dos sobreviventes sofrem por um longo tempo de sérias sequelas psicológicas e orgânicas. As sequelas mais comuns são diminuição ou perda de memória, diminuição da capacidade de concentração e distúrbios do sono.

No Brasil é estimado que cerca de 130 pessoas morrem por ano atingidas por raios e pelo menos 500 ficam feridas.

Durante chuva ou temporal, procure seguir as recomendações abaixo:.

– Evite lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios, tais como pequenas construções não protegidas, tendas e barracos;

– Evite estruturas altas tais como torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;

– Evite utilizar veículos automotores sem capota, motocicletas e bicicletas;

– Evite ficar próximo a postes e outras estruturas altas, bem como da fiação elétrica e telefônica;

– Não se aproxime de cercas de arame, varais metálicos, linhas férreas e outras estruturas metálicas;

– Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, praias, quadras esportivas e estacionamentos;

– Não fique no alto de morros ou no topo de prédios;

– Não se abrigue em árvores ou embaixo delas.

