Mulher mente sobre furto de R$ 280 mil e é desmascarada pela polícia

Nesta terça-feira (28), a Polícia Civil, através da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF), elucidou uma falsa comunicação do furto de R$ 280.000,00. A autora, uma mulher de 45 anos, irá responder pelo crime. No dia 27/09, a vítima acionou o Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS) comunicando que ao retornar do trabalho se deparou com sua casa arrombada e os móveis revirados.

Segundo ela, ao olhar por cima o que tinha sido levado, percebeu que haviam subtraído cerca de R$ 280.000,00, em moeda corrente que estaria guardada dentro do box da cama de casal.

A mulher informou aos policiais, que o dinheiro era proveniente da venda de dois terrenos localizados no município de Nova Alvorada do Sul (MS) e que naquele dia utilizaria o recurso para cumprir o pagamento de uma caminhonete e de outros dois lotes negociados na capital.

Em razão da grande quantia supostamente subtraída, foram acionadas equipes da Polícia Militar, 6ª Delegacia de Polícia, DERF, Grupo de Operações e Investigações (GOI), além das equipes da Perícia Criminal e Perícia Papiloscópica.

No local, foi constatado que os vestígios observados não eram compatíveis com a versão narrada pela, até então, vítima. Deste modo, os policiais realizaram algumas diligências, entrevistaram várias testemunhas, inclusive junto ao local de trabalho da autora.

Dourados News

