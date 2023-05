Mulher é presa em flagrante embarcando com maconha em aeroporto da Capital

Uma mulher que não teve identidade divulgada, foi presa em flagrante na manhã de hoje (24), no Aeroporto Internacional de Campo Grande, embarcando com maconha escondida em sua bagagem. Segundo a polícia, foi encontrado 30 quilos da droga que tinha destino a cidade de Fortaleza (CE).

De acordo com a lei federal, as penalidades para o tráfico de drogas no Brasil são definidas pela Lei de Drogas e podem variar de acordo com diversos fatores, como o tipo e a quantidade de droga envolvida, a participação de outras pessoas, entre outros.

Os entorpecentes e a mulher, foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal de Campo Grande.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagra