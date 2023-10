Mulher é presa com cabelo humano avaliados em R$ 805 mil

Uma mulher de 23 anos foi presa neste final de semana, com 300 quilos de cabelo humano, em uma caminhonete, na MS-270, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, a mercadoria é avaliada em aproximadamente R$ 805 mil.

O flagrante aconteceu durante um bloqueio na zona rural do município, quando os agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), ao ver a caminhonete, deram ordem de parada ao motorista. Em busca no veículo, os policiais encontraram diversos sacos com mechas de cabelos que totalizaram 299 quilos.

Questionada, a mulher não apresentou notas dos produtos e afirmou que estaria se deslocando de Ponta Porã a Dourados. O material apreendido foi encaminhado à Receita Federal de Ponta Porã.

