Corpo desovado em canavial segue sem identificação

Os policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Dourados seguem investigando o caso de uma mulher encontrada sem vida nessa terça-feira (10) no distrito de Indápolis. Até a manhã desta quarta-feira (11) a vítima não havia sido identificada, não havendo também registro de busca por parte de possíveis familiares.

O corpo havia sido localizado ontem enrolado em um acolchoado verde escuro com detalhes pretos. A mulher vestia uma calça legging preta e uma blusa de cor amarela.

Os policiais acreditam que a mulher foi assassinada com diversas facadas, sendo a maioria nas costas, e desovada em um canavial próximo da MS-276 há pelo menos 15 dias. O caso segue em investigação.

Uma mulher de 29 anos foi resgatada com partes do corpo carbonizadas na noite desta terça-feira (10), no bairro Jardim São Conrado em Campo Grande, após o marido atear fogo na casa com ela dentro da residência. Os vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros e reanimaram a vítima, que sofreu uma parada cardíaca no momento em que sofreu as queimaduras.

