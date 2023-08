Motorista embriagado atropela mãe e filhas e acaba preso pela Força Tática

A Força Tática da Polícia Militar prendeu o motorista de veículo Fiat Uno que atropelou uma mulher e suas duas filhas, de 3 e 12 anos, no início da noite de sábado (12), em Jardim, a aproximadamente 233 km de Campo Grande. O carro fugiu sem prestar socorro.

Segundo site Jardim MS News, no hospital da cidade, a mãe revelou aos policiais que o carro estava em alta velocidade quando passou o quebra-molas e, na sequência, atingiu as vítimas. A mulher já recebeu alta, mas as crianças se encontram em observação e não há informações atualizadas sobre o quadro de saúde delas.

A PM foi ao local do acidente e encontrou parte da lanterna do veículo. Então, passou a fazer diligências, até ver o carro com as mesmas características na Vila Angélica. O condutor ainda tentou despistar a viatura, mas foi localizado e abordado. Ele confessou ser o autor do atropelamento.

Segundo os policiais, o homem estava em visível estado de embriaguez e não portava qualquer documento de identificação pessoal ou do carro. Ele acabou preso em flagrante.