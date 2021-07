Motorista é flagrado jogando lixo em rodovia de Mato Grosso do Sul – A Polícia Militar Ambiental (PMA), flagrou um homem descarregando lixo às margens da rodovia MS-010 nesta quinta-feira (29). O motorista é funcionário de uma empresa de construção civil de Campo Grande.

De acordo com a polícia o homem foi surpreendido em um caminhão Mercedes Benz, cor vermelha, descarregando entulhos, tábuas, vidro e plástico. O funcionário informou que recebeu ordens para depositar o material naquele local e que a empresa possuía autorização, porém o documento não foi apresentado.

A empresa de Campo Grande foi multada em R$ 5 mil e notificada a remover os resíduos para um local licenciado pela prefeitura para receber aqueles tipos de resíduos.

A vacinação contra a Covid-19 continua nesta sexta-feira (30), para pessoas com 31 anos ou mais e para quem precisa receber a dose de reforço de três vacinas: Coronavac-Sinovac-Butantan, Astrazeneca-Oxford-Fiocruz e Comirnaty-Pfizer, seguindo calendário divulgado pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

Devem receber a segunda dose quem tomou a primeira dose de Coronavac até o dia 4 de julho, quem se vacinou com a Astrazeneca até 28 de maio ou com a Pfizer até o dia 30 de maio. Quem tiver dúvida em relação a data da primeira dose, é possível acessar a carteirinha digital através do site: http:vacina.campogrande.ms.gov.br.

