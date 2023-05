Motociclista perde direção do veículo e morre ao colidir contra meio fio

Um motociclista de 34 anos, morreu na madrugada de hoje (30), após colidir a motocicleta em que conduzia contra um meio fio e cair na Avenida Gunter Hans, no Bairro Aero Rancho, região sul da Capital. As causas do acidente será investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações da polícia, o rapaz conduzia uma motocicleta Honda Fan, quando por motivos que serão apurados, perdeu a direção do veículo batendo no meio-fio. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas acabou entrando o rapaz já morto na via.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito provocado pela própria vítima na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

O caso será investigado pelas autoridades.

