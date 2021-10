Morre no hospital quinta vítima de chacina na fronteira

Foi identificada como Rhafaelli Alves do Nascimento, de 20 anos, a quinta vítima da chacina ocorrida em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, no último sábado (9). A jovem estava no hospital desde o ocorrido, mas não resistiu, a morte foi confirmada na manhã desta terça-feira (12).

De acordo com o site Abc Color, a jovem estudante era uma das três vítimas que acabou ferida durante uma chacina na fronteira e estava hospitalizada em território brasileiro.

Atentado

Ao menos 100 disparos foram feitos contra o SUV Trailblazer, onde estavam as vítimas. Morreram na hora Kaline Reinoso, anos, Osmar Vicente Álvarez Grande, o ‘Bebeto’, Rhannye Jamilly e Haylée Carolina Acevedo Yunis, filha do governador do Departamento de Amambay.

Seis brasileiros foram presos nesta segunda-feira (11) durante operação contra autores da chacina ocorrida na fronteira. A Polícia Nacional Paraguaia também apreendeu três carros, outros três documentos de veículos, celulares, joias e 74 gramas de maconha.