Moradora do Zé Pereira é flagrada colocando fogo no lixo

Na manhã desta segunda-feira (19), três equipes do Corpo de Bombeiros controlaram o fogo numa residência da rua Romeor Lima, região do bairro Zé Pereira, oeste de Campo Grande. No local, os brigadistas encontraram a responsável de incêndiar o lixo e provocar muita fumaça pelo local.

Segundo informações, populares e vizinhos informaram que os moradores da residência são acostumados a atear fogo no lixo. Em seguida, o tenente dos Bombeiros Militares, lich controlou o fogo com baldes de lixo. A prática desta espécie de crime é bastante comum, mas é proíbida.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)