Ladrões invadem casa e roubam eletrodomésticos e celular da diarista

Ladrões arrombam portão de casa na Rua Vitória, Bairro Santo Antônio, em Campo Grande na tarde desta quinta-feira (19), levam eletrodomésticos e diarista avisa o patrão da invasão pelo celular.

Os homens entraram na casa e roubaram o celular da moça e levaram os eletrodomésticos e eletrônicos da casa. A vítima contou que eles estavam em um carro vermelho e foi tudo muito rápido.

Em seguida o Batalhão do Choque esteve no local juntamente a equipe da Derf (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos), chamadas pelo dono da Casa que os acionou após a diarista avisar da invasão.

A moça contou aos policiais que começou a gritar logo que percebeu a invasão e se escondeu em um cômodo da casa. A policia segue investigando o caso.

Fotos: Marcos Maluf

Com informações de : Mariely Barros

