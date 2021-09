Jovem que matou padrasto se apresenta à polícia

Jonas Gonçalves Domingos, o jovem que matou o próprio padastro na madrugada do último domingo (05), no município de Dourados, se apresentou à polícia nesta quarta-feira (08). O autor procurou a força tática, confessou o crime, que segundo ele, aconteceu após ter sido agredido pela vítima, e foi levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Durante o depoimento, Jonas contou que estava bebendo na casa de uma amiga acompanhado do primo e depois foi até o local onde aconteceu o fato. Na ocasião, ele foi atingido pelo padrasto com um cabo de vassoura e revidou com golpes de arma branca. Questionado, ele disse que não se lembra que possa ter dado a faca a ele.

Após prestar esclareciemento, o rapaz passou por exame de corpo de delito e foi liberado para aguardar a conclusão do inquérito em liberdade.

Com informações de Itamar Buzzatta