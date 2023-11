Jovem preso após roubo de residência tem mais de 80 passagens pela polícia

Agentes da Polícia Civil, com auxílio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos (Derf), prendeu na tarde de ontem (22), um foragido da justiça, de 23 anos, autor de assaltos em residências em Campo Grande. O crime em investigação, teria ocorrido na última terça-feira (21), no Bairro Monte Castelo. De acordo com a polícia, o rapaz preso tem mais de 80 passagens pela polícia.

Conforme as investigações, os assaltantes entraram na residência por volta das 15h. Eles chegaram ao local em um GM/Ônix de cor branca, arrombando a porta de uma casa na Rua Gravataí, no Bairro Monte Castelo, ocupadas por duas crianças; uma adolescente de 15, e o seu irmão de 10 anos. As vítimas perceberam a presença dos assaltantes e se trancaram no quarto.

No entanto, os assaltantes arrombaram o quarto e, de modo agressivo, passaram a gritar com as vítimas: “Cadê o cofre? Cadê o dinheiro? Passa tudo, passa seu celular!”. Os autores subtraíram um aparelho celular, um tablet e jóias, fugindo logo em seguida, após perceberem que a adolescente havia conseguido ligar para a mãe.

Diante das informações, na tarde de ontem, por volta das 16h, na Rua Jacarepaguá, Bairro Tiradentes, uma equipe da DERF se deparou com o veículo GM/Ônix utilizado na prática deste crime, ocupado por três indivíduos. Durante a abordagem, dois autores fugiram e um terceiro entrou em confronto com os policiais, sendo então alvejado pela equipe.

Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, onde permaneceu internado e depois foi preso em razão do cumprimento do mandado de prisão. Além disto, o indivíduo foi preso em flagrante pelo roubo e por porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com a polícia, o jovem de 23 anos tem 82 boletins de ocorrência, dezenas delas é por furtos, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa, entre outros. Ele já foi condenado por furtos, crimes de trânsito e resistência, sendo réu em outros 10 processos criminais em Campo Grande pelos crimes de receptação, adulteração de chassi, roubos, furtos e associação criminosa.

Os policiais relataram que os objetos roubados nessa residência no Bairro Tiradentes foram encontrados.

