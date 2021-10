Jovem morre afogado em córrego

No final da tarde desta última quinta-feira (30), um jovem chamado Aguinaldo dos Santos Almeida, de 25 anos, morreu no Córrego do Pinto, em Três Lagoas. A vítima estava tomando banho com a família quando o acidente aconteceu.

A Polícia Civil foi acionada pelo Corpo de Bombeiros para ajudar nas investigações do afogamento. Os investigadores receberam uma cópia do atendimento médico feito pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

De acordo com o site Hoje Mais, o corpo da vítima foi encontrado às margens do córrego, localizado próximo a BR-158, na zona rural da cidade.

Aguinaldo entrou no rio, mas por motivos que ainda não foram apurados, ele não conseguiu sair das águas e morreu afogado pouco tempo depois.

O corpo da vítima foi encaminhado para o IMOL (Instituto de Medicina de Odontologia Legal), onde foi feita a necropsia e logo depois liberado para a família.

O velório aconteceu nesta sexta-feira (1°).