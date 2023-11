Jovem é preso em flagrante levando veículo roubado de SP para o Paraguai

Um jovem de 26 anos foi preso na noite de ontem (5), conduzindo um Fiat Toro com registro de roubo em São Paulo, na MS-164, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. Em depoimento, o condutor disse que estava levando o veículo até a cidade de Pedro Juan Cabellero (PY).

O flagrante aconteceu durante um bloqueio, na zona rural do município, quando os policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), abordaram o condutor do veículo. Durante a entrevista ele não soube explicar os motivos da viagem e apresentou contradições em suas respostas.

Em checagem aos agregados do veículo, os policiais constataram que as placas afixadas eram falsas e que a picape havia sido roubada no estado de São Paulo. Novamente questionado, o homem afirmou que pegou o utilitário em Campo Grande e deixaria em um shopping na cidade de Pedro Juan Cabellero.

Pelo transporte, o autor disse que receberia R$ 500 quando chegasse ao destino final. O veículo e o motorista foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

